Giorgia Meloni a Non è l'Arena: "Un elettore M5s mi ha chiesto di vendicarlo per ciò che hanno fatto"

L'intervista con cui Massimo Giletti apre Non è l'Arena, nella puntata in onda su La7 domenica 13 ottobre, è a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia sempre più in alto nei sondaggi. Nel mirino della Meloni, ovviamente, l'inciucio di governo e, soprattutto, il M5s. Attacco frontale ai grillini nel giorno della festa per i primi dieci anni del Movimento, una festa mesta con i militanti delusi per le mosse di Luigi Di Maio e compagni pentastellati. E questa delusione viene confermata dalla Meloni, che snocciola un aneddoto che dà la cifra della situazione. "Un elettore dei 5 Stelle - rivela intervistata da Giletti - mi ha detto: mi vendichi di quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Io credo che qualcuno debba vendicare questi elettori", ha concluso la Meloni, riferendosi in modo lampante all'allenza dei grillini con quel Pd che, a parole, avevano sempre combattuto. Fino a qualche settimana fa.