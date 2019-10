Salvini e Renzi, clamorosa alleanza da Vespa contro Virginia Raggi: bombardamento sul M5s

"Io e Matteo Salvini alleati? Ho querelato per molto meno". Matteo Renzi ironizza da Bruno Vespa su una possibile intesa con il Capitano, ma a Porta a porta un punto in comune i leader di Italia Viva e Lega lo trovano facilmente: il bombardamento contro Virginia Raggi.











"Cosa fa il Pd lo chieda al Pd - premette Renzi -. Io spero che la Raggi si dimetta domattina. Come sindaco ha fallito. Molto meglio alcuni sindaci della Lega che la Raggi", sono le parole dell'ex premier, cui fa eco Salvini: "Saremo a San Giovanni sabato alle tre, raccoglieremo le firme contro Raggi, per il sistema maggioritario e per l'elezione diretta del capo dello Stato". "C'è una emergenza rifiuti a Roma e in Campania, dove governano M5s e Pd, mentre in Veneto e Lombardia si riciclano i rifiuti", aggiunge poi l'ex ministro degli Interni mostrando un grafico.