Che tempo che fa, Matteo Renzi da Fabio Fazio: "Giuseppe Conte premier fino alla fine? Dipende..."

Matteo Renzi è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai due. Il leader di Italia Viva che ha appena chiuso la Leopolda, la prima edizione dopo la scissione dal Partito democratico, sostiene: "Secondo me questa legislatura dura fino al 2023, per un motivo semplice: bisogna eleggere un presidente della Repubblica europeista". E Giuseppe Conte resterà premier? "Dipenderà dal governo - risponde Renzi -. Io quando ho qualcosa da dire la dico. Il premier ha il compito di governare l'Italia e noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità". E poi: Una parte dell'elettorato del Pd lascerà il Pd perché non si riconoscerà in questo accordo strutturale" tra i dem e i 5Stelle.