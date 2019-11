Otto e Mezzo, battibecco tra il ministro Fioramonti e la Gruber: "Cara Lilli,  lo sa dove dormo io..."

Lorenzo Fioramonti, ministro dell'Istruzione, è stato ospite di Otto e Mezzo, in onda su La7 mercoledì 20 novembre. Sollecitato dalla conduttrice Lilli Gruber a rivelare dove alloggia quando non è al ministero, in merito al caso dell'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta e del suo alloggio ad affitto privilegiato nel quartiere San Giovanni di Roma, il ministro grillino ha prima criticato il comportamento della collega di partito e poi ha rivelato di non avere un alloggio assegnatogli come ministro, ma una semplice casa in affitto e, spesso, "di dormire sul divano del ministero, quando le riunioni di lavoro finiscono tardi. Un divano, tra l'altro, scomodissimo".

Per approfondire leggi anche: Lorenzo Fioramonti moroso nei confronti dei Cinque Stelle

Fioramonti, che stranamente parlava di sé in terza persona come Napoleone o Checco Zalone (si sono sprecati su Twitter i commenti ironici sul suo comportamento lessicale), ha rivelato di apprezzare di più come partner di governo il Pd che la Lega e ha infine dichiarato di vedere con simpatia il movimento delle "sardine".