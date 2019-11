Annalisa Chirico a L'aria che tira: "Lo Ius soli è un problema, l'Italia è esposta ai flussi dal Nordafrica"

In studio a L'aria che tira, su La7, si parla di Ius soli e Annalisa Chirico spiega che questo "sarebbe un problema" per "un Paese come l'Italia esposto ai flussi dal Nordafrica e qualunque persona di buon senso pensa che non se ne debba nemmeno parlare". La giornalista de Il Foglio, sempre in tema di semplificazione sull'assegnazione della cittadinanza agli immigrati, sostiene che invece "sullo Ius Culturae si può aprire un dibattito, però un governo che agisce sulle norme che regolano l'accesso alla cittadinanza deve essere un governo fortemente legittimato democraticamente, su questi temi si fa una campagna elettorale. Che lo faccia questo governo mi lascia un po' perplessa".