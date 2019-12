Mes, Luigi Di Maio ci ripensa: "Non firmo nulla finché l'Italia non è sicura al 200%"

Luigi Di Maio ci ripensa e sul Meccanismo Europeo di Stabilità dichiara: "Non firmo nulla fino a che non sono certo che l'Italia è sicura al 200%". Un passo indietro rispetto alla linea che negli ultimi giorni sembrava aver preso il Movimento 5 Stelle, proprio a sostegno degli alleati dem e del premier Giuseppe Conte. "Prima dell'Eurogruppo e dell'Eurosummit di gennaio - ha poi precisato - il parlamento sarà chiamato a valutare a che punto siamo". E ancora: "Finché il pacchetto non è chiuso, non metto i soldi degli italiani in banca". E chissà cosa ne penserà ora il Pd che, sperava di aver finalmente trovato la quadra grazie all'intervento del premier. Proprio Conte aveva assicurato, a differenza di Roberto Gualtieri, che il Mes fosse "modificabile".