Nicola Zingaretti, l'appello alle Sardine a Mezz'ora in più: "Basta piazze". Insieme alle Regionali?

Nicola Zingaretti, ospite nel salotto di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, si appella alle Sardine: "Basta chiacchiere sulla piazze, lavorare per costruire un'alternativa alle destre". Quello del leader del Pd sembra più un disperato invito a unirsi, visto e considerato che i Cinque Stelle alle regionali in Emilia hanno già scaricato i dem e, questo ultimi, potrebbero vedersi sconfitti in tempi record.

Poi ancora, sempre al movimento capitanato da Mattia Santori: "Fuori dai tatticismi le piazze si stanno riempiendo di persone che non vogliono i sovranisti". Peccato che alla fine Zingaretti sembra raddrizzare il tiro, forse accortosi di esagerare, afferma che i pesciolini "vanno lasciati nella loro autonomia". Una contraddizione per non sembrare troppo disperati? Troppo tardi.