Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà: "La crisi del Movimento 5 stelle è irreversibile". Le cifre

Il Movimento 5 stelle cade sempre più in basso. Non solo nei sondaggi sulle intenzioni di voto ma anche nelle rilevazioni su una possibile ripresa. Secondo l'ultimo sondaggio Emg per Agorà illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena Bortone, su Rai tre, il partito fondato da Beppe Grillo è praticamente senza speranza. Alla domanda: "Per uscire dalla crisi il Movimento 5 stelle deve?", ha risposto lapidariamente che "la crisi è irreversibile" il 40 per cento degli intervistati. Secondo poi il 31 per cento i pentastellati devono "riorganizzarsi" (in questo caso il 57 per cento è elettore del M5s), mentre secondo il 15 per cento sarebbe necessario "cambiare il capo politico", ergo andrebbe sostituito Luigi Di Maio. Il restante 14 per cento preferisce non rispondere o "non sa".