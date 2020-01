Come ha confessato su Twitter, il risultato è insoddisfacente. E tale attributo è più di un eufemismo, se consideriamo i flussi elettorali dell'Emilia-Romagna. Infatti "Il popolo della famiglia" di Mario Adinolfi, a sostegno di Lucia Borgonzoni, si è fermato a 6.330 voti (lo 0.3 % dei consensi). Nonostante la sovraesposizione mediatica del suo leader, il partito che inneggia alla famiglia tradizionale ha fatto persino peggio del "Movimento No vax", che ha riscosso poco meno del doppio dei voti del raggruppamento di Adinolfi (precisamente 11.127).

Ma il risultato peggiore è maturato a Bibbiano, dove il Partito della Famiglia ha impostato una dura campagna contro il sistema dell'affidamento dei bambini. Con questi toni Adinolfi parlava del caso Bibbiano: "E' un sistema malato altrimenti non ti trovi con i diavoli della Bassa dove ci sono i genitori suicidi e i preti morti e, dopo 20 anni, non ti ritrovi un caso come Bibbiano. Lì c’è un sistema malato che è figlio di un’ideologia anti familista che io rintraccio in tutte le ultime scelte di governo di Bonaccini". Alle urne, però, il Popolo della famiglia ha ricevuto due miseri voti, mentre il Pd ha superato quota 60%. Che batosta per il paladino della famiglia tradizionale.