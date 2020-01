Matteo Salvini contro il nigeriano arrestato per spaccio: "Lui il simbolo dell'integrazione?"

Matteo Salvini torna a twittare contro il pericolo del politicamente corretto e il falso mito dell'integrazione. Lo fa in merito alla notizia del 27enne nigeriano arrestato nel sassarese, dopo un controllo della polizia, e sorpreso con 25 grammi di eroina. L'immigrato, arrivato in Sardegna con i barconi, era stato adottato dal piccolo centro a pochi chilometri da Sassari. Aveva anche trovato un lavoro presso i servizi sociali del comune.

La notizia dell'arresto, per spaccio, ha dato così modo al leader della Lega di polemizzare con chi lo attacca per la sua politica anti-immigraziane. Così il leader leghista ha postato il suo parere sull'episodio con un tweet, pubblicato giovedì 30 gennaio: "Simbolo dell’integrazione sorpreso a spacciare droga”. Alla faccia dell’integrazione!!!. Tolleranza zero per gli spacciatori di morte.