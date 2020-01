Brexit, Maria Giovanna Maglie: "Nel Regno Unito festeggiano, noi abbiamo Giuseppi Conte. Fate il paragone"

Poche ore alla Brexit. Dopo una battaglia durata anni, iniziata dopo il referendum indetto da David Cameron, il Regno Unito alla mezzanotte dirà addio all'Unione Europea. Un addio che Maria Giovanna Maglie celebra su Twitter, con un tweet che affaccia molti concetti e la dice lunghissima su come la pensi. Soprattutto su come la pensi su Giuseppe Conte e i leader dei principali paesi europei. "L'anglosfera festeggia l'uscita di Londra dall'Unione europea - premette la Maglie -. Economia forte, dialogo tra le due Coree, difesa di Hong Kong dalla Cina comunista, piano di pace con 50 miliardi per il Medio Oriente", ricorda. Dunque, passa all'attacco: "Fate un paragone con Giuseppi Conte, Merkel, Macron, tasse, barconi, Libia, Turchia che avanza...", conclude con amaro sarcasmo Maria Giovanna Maglie.

