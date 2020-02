Claudio Borghi contro Francesco Verderami: "Il retroscena? Una perdita di tempo. Rimango al Bilancio"

Claudio Borghi contro Francesco Verderami. L'editorialista del Corriere è uscito quest'oggi con un retroscena inesatto. Almeno questo è quanto riferisce il leghista che, in un cinguettio, smonta l'ipotesi del giornalista. "Leggere il retroscena di Verderami oggi e capire quanto tempo si perda a leggere 'ste cose sui giornali è tutt'uno - esordisce con un pizzico di dente avvelenato -. Salvini non è 'incerto se affidare l'economia a me o ad altri' perché, come tutti sanno, da tempo ho chiesto cambio per potermi dedicare tempo pieno al Bilancio".

Verderami ha infatti scritto di un "Salvini consapevole - specie dopo la visita negli Stati Uniti - di come l'ambiguità in certi circoli non paghi". E questo basterebbe - sempre secondo la firma del Corsera - a capire anche il motivo del suo indecisionismo, "diviso com'è tra l'idea affidare il dipartimento dell'Economia all'ex vice ministro Massimo Garavaglia o all'attuale presidente della commissione Bilancio di Montecitorio Borghi". Nomine che servirebbero per Verderami come biglietto da visita in Ue e non solo, affinché cada l'attuale esecutivo.