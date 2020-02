Prescrizione, accordo trovato? Peter Gomez: "Hanno fatto tutti un passo indietro"

Peter Gomez, direttore del Fatto quotidiano, Luigi Marattin (deputato Italia viva) e il giornalista Augusto Minzolini sono stati ospiti a Non è l'Arena di Massimo Giletti, in onda su La7. Domenica 9 febbraio il tema della prima parte della puntata del talk-show è stato il possibile accordo della maggioranza giallorossa sulla riforma della prescrizione. Il nodo della prescrizione resta comunque motivo di tensione nella maggioranza.

Per approfondire leggi anche: Matteo Renzi, altra spallata al Governo?

L'intesa raggiunta da M5s, Pd e Leu per modificare la legge Bonafede dovrebbe passare da un emendamento al decreto Milleproroghe e registrare il dissenso di Italia viva in commissione, ma poi essere blindato in Aula con un voto di fiducia. Peter Gomez ha detto che sulla prescrizione e riforma della giustizia "tutte le forze politiche hanno fatto un passo indietro, dal M5S al Pd fino a Italia Viva". Immediata la replica di Marattin: "Nessun passo indietro".