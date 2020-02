Prescrizione, Renato Mannheimer sul sondaggio di Pagnoncelli: gli elettori M5s non conoscono la legge

Gran parte del dibattito politico è oggi fortemente concentrato sulla questione della abolizione (o ridimensionamento) della prescrizione. L'ultimo sondaggio, pubblicato da Ipsos sul Corriere della Sera, mostra come appena il 5% della popolazione abbia seguito nei dettagli la vicenda e un altro 40% dica di conoscerla solo in generale. La maggioranza assoluta (55%) del campione intervistato ne ha solo sentito parlare o non ne sa nulla.

Perfino tra gli elettori dei 5 Stelle, scrive Renato Mannheimer sul Giornale in edicola martedì 11 febbraio, il 41% si trova in questa situazione di non conoscenza. Malgrado questi ultimi dichiarino al tempo stesso di essere favorevoli alla proposta del ministro Bonafede, evidentemente più per ragioni di appartenenza politica che di una effettiva competenza o quantomeno una certa padronanza sul tema.