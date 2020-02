Porta a Porta, Matteo Renzi non tira più: dallo share un'altra bocciatura per il leader di Italia Viva

Porta a porta su Rai uno, ieri sera 19 febbraio, è stata seguita da 1.182.000 spettatori con il 13.1 per cento di share. Ospite di Bruno Vespa c'era Matteo Renzi che evidentemente non ha convinto i telespettatori considerato il numero non strabiliante di ascolti.

Sempre sulla Rai, sono stati 2 milioni 399mila, pari al 10,7% di share, i telespettatori che hanno scelto il film C'est la vie-prendila come viene, proposto in prima serata su Rai 1. Buon esordio, su Rai 2, per la seconda stagione di Il cacciatore: la serie con Francesco Montanari nei panni del magistrato antimafia Saverio Barone ha totalizzato 1 milione 796 mila telespettatori con il 7,5% di share. Bene, su Rai 3, Chi l'ha visto seguito da 2 milioni 227mila spettatori e il 10,3% di share. Con 13mila 800 interazioni, inoltre, il programma di Federica Sciarelli è stato il più commentato su Twitter dell’intera giornata, al netto degli eventi sportivi.