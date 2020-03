Coronavirus in Italia, il bollettino di Borrelli: verso i 10mila contagi, che incremento in 24 ore. Arrivano le mascherine in carcere

09 marzo 2020 a

L’Italia sta per sfondare quota 10mila contagi, ormai è solo questione di ore. L’emergenza coronavirus non risparmia nessuna regione: sono 9172 i casi totali, con un incremento notevole di +1797 rispetto a ieri. Di questi 9mila e passa infetti, 724 sono i guariti (+102 nelle ultime 24 ore) e 463 sono le vittime (+97). Attualmente i ricoverati con sintomi sono 4316, dei quali 733 in terapia intensiva, mentre 2936 sono in isolamento domiciliare. Il grosso dei nuovi contagi è per ora circoscritto alla Lombardia, che ne ha fatti registrare +1280 a fronte del +517 del resto d’Italia.

"Crescita continua se non state a casa". Gallera avvisa, dilaga il virus in Lombardia: più di mille contagi in 24 ore

Ma il coronavirus non conosce confini né barriere, quindi l’unico modo per frenare la diffusione è stare a casa ed uscire solo se strettamente necessario, oltre che rispettare le misure restrittive. Dopo aver letto l’ultimo bollettino, il commissario Angelo Borrelli ha reso noto che “da domani distribuiremo 100mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende pre-triage per lo screening del virus”. Inoltre il capo della Protezione Civile ha evidenziato che sono stati effettuati 53826 tamponi in tutta Italia: di questi 20135 solo in Lombardia e 15956 in Veneto.