Coronavirus, la vignetta scandalosa degli Schuetzen dell'Alto Adige: "Siam pronti alla morte? Proprio il mio umorismo"

Una vignetta per deridere i morti per coronavirus. Questa la denuncia di Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige per Fratelli d’Italia – L’Alto Adige nel cuore. “In queste ore sui siti e profili social degli Schuetzen dell’Alto Adige, organizzazione paramilitare anti italiana, sta girando una vignetta aberrante che ironizza sulle drammatiche morti per coronavirus giocando sull’inno di Mameli e sulla frase siamo pronti alla morte. Un atto indegno che denunciamo a tutte le Istituzioni preposte affinché in rispetto dei nostri connazionali che hanno perso la vita vengano rimosse queste forme di violenza anti italiana”.

L'immagine, prosegue, "rappresenta il nostro Paese parla della pelle d’oca che viene dall’ascoltare l’Inno di Mameli sui balconi di tutta Italia. Il contesto legato ai canti liberatori di orgoglio nazionale contro il Coronavirus quindi è chiaro e non casuale. E lo Schuetze – spiega Urzì – in questo contesto nella vignetta replica secco citando una strofa dell’Inno: 'Siam pronti alla morte? Genau mein Humor', ossia proprio il mio umorismo'. Abbinare l’idea di humor e leggerezza alla morte al tempo del Coronavirus è agghiacciante”. Una raffigurazione vergognosa che rattrista, soprattutto alla luce di quanto sta succedendo: una pandemia che non mette solo in ginocchio l'Italia dal punto di vista economico. Di più, uccide ogni giorno sempre più persone. Così il consigliere si dice pronto a prendere tutti i provvedimenti del caso, anche "interrompere ogni rapporto ufficiale con questa banda che semina odio".