Matteo Salvini contro Leoluca Orlando: "A Palermo il mercato non chiude, nessun rispetto delle regole"

20 marzo 2020 a

a

a

Il divieto di uscire di casa non vale per tutti. A denunciare quanto sta succedendo in queste ore di emergenza da coronavirus, oltre ai sindaci del Nord, anche Matteo Salvini. Il leader della Lega affida il proprio sfogo a Twitter: "Mentre l’Italia soffre e si ferma, il mercato ortofrutticolo di Palermo non chiude - esordisce con tono polemico -. Il tutto sotto il naso del sindaco Orlando, famoso per difendere immigrati e Ong. Nessun rispetto delle regole e del buonsenso: così si mette a rischio non solo la città, ma tutto il Paese".

"Siam pronti alla morte? Proprio il mio umorismo", è polemica per la vignetta choc sul coronavirus

Tra i due non scorre buon sangue. Da sempre Leoluca Orlando si distanzia dalle politiche del Carroccio, spesso e volentieri non rispettando quanto deciso al governo. Un esempio? Ai tempi dell'esecutivo giallo-verde è stato approvato il decreto Sicurezza, una stretta definitiva sugli arrivi. Decreto che il primo cittadino rifiutava di applicare. "Sui migranti non lo metto in pratica", andava dicendo generando l'ira leghista.