Sondaggio di Reputation Science, Giuseppe Conte e Matteo Salvini un divario sempre più ampio a favore del premier

Gli italiani premiano Giuseppe Conte. Nonostante i ritardi sui provvedimenti per far fronte all'emergenza, il premier ne esce rafforzato. A parlare di numeri è il sondaggio di Reputation Science, che ogni mese analizza la reputazione e la presenza dei leader politici sul web, Questa volta ad avere la peggio è Matteo Salvini. Il leader della Lega vede un divario sempre più ampio con Conte. A marzo il presidente del Consiglio vanta un valore reputazionale di 405.66 (+5,4 per cento rispetto al mese precedente), mentre Salvini si ferma a quota 88.10.

Nello specifico a gennaio 2019 i rapporti erano invertiti, con Salvini a 129.2 punti e Conte a 73.2. Ora il punteggio del premier è raddoppiato a differenza di quello dell'ex alleato di governo. Sembra dunque che le persone apprezzino la linea dura per fermare una pandemia che sta mettendo ko l'Italia intera.