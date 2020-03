Enrico Mentana, sondaggio Swg su coronavirus e politica: "Draghi o Conte?", il premier traballa

30 marzo 2020 a

Il governo Conte può guidare l'Italia nel "nuovo Dopoguerra" del coronavirus? Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana è chiaro: no. Il 44% degli intervistati si dice favorevole all'ipotesi di Mario Draghi a Palazzo Chigi, mentre solo il 31% preferirebbe mantenere in carica l'attuale esecutivo e il 25% è ancora incerto.

Di quel 31% che "difende" Giuseppe Conte, però, meno di uno su tre è convinto che questo governo sia in grado di affrontare la situazione e l'emergenza che da sanitaria diventerà economica. Il 38% dice no a Draghi perché "il sostegno di tante forze politiche non è mai una buona cosa" e infine il 24% non ritiene idoneo l'ex numero uno della Bce al ruolo di Conte. Come dire, chi crede che si debba andare avanti con Conte sotto sotto vota per il male minore. Non il massimo, considerando i tempi che verranno.