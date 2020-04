Matteo Salvini contro Pd e Giorgio Gori: "Coronavirus, italiani senza soldi? Loro pensano agli immigrati"

01 aprile 2020 a

Piuttosto incredibile, ma vero. Il Pd nel momento del dramma-coronavirus, con milioni di italiani che iniziano a non avere i soldi per fare la spesa al supermercato, pensa agli immigrati. Ed è Giorgio Gori, sindaco della Bergamo devastata da morti e lutti, a pensare a loro. "Nell'agricoltura italiana servono 400mila lavoratori stranieri regolari, il 36% del totale, la maggior parte dei quali rumeni. Quest'anno non arriveranno. Chi raccoglierà gli ortaggi e la frutta - s'interroga il primo cittadino orobico -? Servono almeno 200mila lavoratori extracomunitari. Serve subito un decreto flussi", conclude Giorgio Gori. Parole riprese e rilanciate da Matteo Salvini su Twitter: "Il Pd non si smentisce mai", premette per poi mostrare le parole di Gori. Infine, il leghista conclude aggiungendo: "Ma con tutti gli italiani in difficoltà perché il Pd pensa solo a extracomunitari?". Le parole di Gori, di fatto, ricalcano quelle di Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura di Italia Viva che aveva posto l'accento sulla medesima questione relativa ai lavoratori stagionali.