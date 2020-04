Coronavirus, Attilio Fontana ancora contro il governo: "La lettera dei sindaci di centrosinistra? Pretestuosa e politica"

03 aprile 2020 a

No, Attilio Fontana non torna indietro. Si parla delle polemiche tra regione Lombardia e governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, e intervistato dal Corriere della Sera il governatore premette: "Non innesco mai io le polemiche, dall'inizio di questa crisi mi ci sono sempre trovato coinvolto. Ho dovuto correggere cose inesatte che sono state dette sulla sanità lombarda". Dunque gli chiedono cosa stia succedendo, perché usi toni più decisi. E Fontana risponde: "Ma no, io mi limito a replicare quando vengono fatte affermazioni non corrette nei confronti della nostra rete sanitaria che sta facendo autentici miracoli, grazie a persone che stanno dando l' anima giorno e notte senza mai rifiatare". Ma a quali scorrettezze si riferisce: "Prima hanno detto che sono stati gestiti male gli ospedali, poi hanno puntato sulle forniture di mascherine. Adesso arriva la lettera dai sindaci di centrosinistra con domande alle quali ho risposto non so quante volte, in videoconferenze e colloqui quotidiani. Allora mi viene il dubbio: o io mi esprimo in un italiano incomprensibile o questa lettera è un' iniziativa pretestuosamente politica", conclude Fontana, rilanciando ancora le accuse contro Roma.

