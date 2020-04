Giorgia Meloni contro Ursula von der Leyen: "Il Sure è per pignorare il Colosseo? Meglio fare da soli"

03 aprile 2020 a

Giorgia Meloni esprime seri dubbi sulle intenzioni dell’intervento di Ursula von der Leyen: “Le sue parole servivano ad introdurre il ‘Sure’, un intervento della commissione europea che la sinistra ha subito spacciato come 100 miliardi dall’Europa per lavoratori e artigiani. Dalle bozze che girano la realtà sembra un’altra. Il Sure sarebbe un piano di prestiti che la Ue vuole offrire agli Stati”. E non è tutto, perché nella bozza si parla anche della sottoscrizione di garanzie pari al 25% della somma erogata: “Di quali garanzie ha bisogno la Ue per aiutare gli Stati membri? Vogliono che mettiamo l’ipoteca sul Colosseo?”. Se questo è il massimo sforzo che riesce a fare l’Europa, per la Meloni allora sarebbe meglio fare da soli: “Emettiamo bond patriottici a lunga scadenza, come proposto da Giulio Tremonti, liberiamo le imprese dalla morsa fiscale e facciamo coriandoli con i vincoli europei”.