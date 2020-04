Coronavirus, la senatrice Lonardo e l'interrogazione al ministro Speranza: "Sono stati insabbiati i morti?"

05 aprile 2020 a

"Insabbiate i morti da coronavirus?". La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, pone l'angosciante e devastante sospetto direttamente al ministro della Salute Roberto Speranza. Il caso è quello del Pio Albergo Trivulzio, dove secondo una denuncia del Fatto quotidiano ci sarebbe stata una vera e propria strage di anziani nascosta. Per questo la senatrice azzurra ha presentato una interrogazione parlamentare.

"Premesso che le case di riposo, in tutta Italia, sono state e sono focolai epidemici, facendo strage di una generazione, che ha ricostruito il nostro Paese e cui va il nostro ringraziamento, chiedo al ministro della Salute Speranza di conoscere se, come oggi, viene riferito da un autorevole quotidiano nazionale, al Pio albergo Trivulzio di Milano siano state insabbiate le morti da coronavirus, disinvoltamente considerate semplici bronchiti, e se non ritenga opportuno avviare una attività ispettiva, a seguito delle dichiarazioni del dottor Bergamaschi, cui è stato vietato di utilizzare le mascherine chirurgiche per il personale, e che, secondo quanto da lui riferito, sarebbe stato, per questo motivo esonerato. Infine, chiedo di conoscere quali direttive e quali controlli siano stati fatti e si stanno facendo in tutta Italia".