Che tempo che fa. Nicola Zingaretti: "Niente ossigeno artificiale, ma ho avuto paura". Coronavirus, il racconto toccante

06 aprile 2020 a

a

a

Odissea terminata per Nicola Zingaretti, il segretario del Pd che ha vissuto in prima persona l'incubo del coronaviurs. È stato proprio lui tra i primi politici e personaggi famosi positivi al Covid-19. E il presidente della regione Lazio racconta la sua esperienza a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, nel corso della puntata di domenica 5 aprile. Zingaretti premette: "Io sono stato in isolamento per circa 22 giorni, nella mia camera". E ancora: "Io ho avuto la grande fortuna di non aver bisogno dell'ossigeno artificiale. Però in quei giorni prendi coscienza che può accadere di tutto. Sì, hai paura", conclude Zingaretti, il quale rivela come, nonostante le poche complicazioni, abbia vissuto giornate di profonda paura.

"Una cabina di regia da facciata", Salvini e Meloni all'attacco di Conte: così si è impossessato dei pieni poteri

"Un'altra disgrazia del virus": il ritorno in tv di Zingaretti sconforta Vittorio Feltri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.