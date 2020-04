Nicola Zingaretti nel mirino degli scienziati, dopo il virus si presenta con la borraccia: "Bipolarismo igienico-ambientalista"

07 aprile 2020 a

"Bipolarismo igienico-ambientalista". Questo il commento di qualche medico dopo aver visto Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio, appena uscito dall'incubo coronavirus, si è presentato davanti alle telecamere munito di borraccia e bicchiere di plastica. Un dettaglio che non è passato inosservato al Tempo. "Se il dem vuole continuare a essere un seguace di Greta - scrive il quotidiano - l'abbinamento giusto sarebbe stato borraccia-bicchiere di vetro". Ma non solo perché per molti esperti la borraccia è un concentrato di batteri. Motivo questo per cui in un momento del genere andrebbe buttata per favorire una bottiglia di plastica usa e getta.

