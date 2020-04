Maurizio Gasparri, la foto con cui deride la Germania: "Un uso utile di Die Welt? Quello sulla carta igienica"

09 aprile 2020 a

a

a

Maurizio Gasparri vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Anche per Die Welt, il giornale tedesco finito nella bufera per la frase: "Gli Italiani devono essere controllati... La mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi da Bruxelles", il senatore di Forza Italia trova un'utilità. "Secondo Die Welt i soldi dati all’Italia finirebbero alla mafia - cinguetta al vetriolo -. Consigliamo un uso più utile di questo giornale tedesco. E di non dare soldi alla Germania, vista la crescita dei voti nazisti". Ma è la grafica pubblicata che chiarisce tutto. Qui viene riprodotta la testata proprio su dei fogli di un rotolo di carta igienica. Messaggio chiarissimo.

"Ecco chi sono gli alleati della Meloni". Laura Boldrini, ultimo delirio rosso sull'Europa: ma è seria?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.