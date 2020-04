Pino Cabras: "Mi sono sentito con Di Battista. La "fronda sovranista" nel M5s, bomba sotto la poltrona di Conte e Gualtieri

11 aprile 2020 a

Sarà Pino Cabras a far cadere il governo, o perlomeno a far dimettere Roberto Gualtieri? Da quasi anonimo deputato M5s (sia pur capogruppo in commissione Affari esteri) a leader della fronda sovranista nella maggioranza. Lui smentisce, ma il documento firmato da 23 eletti grillini contro la trattativa di Giuseppe Conte in Europa è farina del suo sacco. Secondo la Stampa, l'iniziativa ha spiazzato sia il governo sia lo stesso Movimento.

"È una critica nei confronti dell'Europa - spiega Cabras al quotidiano torinese -, se i tedeschi vogliono concepirla come un luogo in cui loro possono fare tutto quel che vogliono, mentre agli altri si preclude ogni possibilità di crescita, allora dovremo mettere in discussione la nostra permanenza". Ovvio, alla luce di questo, che l'accordo raggiunto sul Mes (e il no agli eurobond) sia "da bocciare". Negli Usa, nota il deputato grillino, hanno un piano da 2mila miliardi di euro, qua si discute di 30 o 40 miliardi di "aiuti" all'Italia. Briciole, insomma. "Sono interventi modesti. La Bce faccia il suo lavoro o dovremo farlo da soli". Nel mirino di Cabras, più che Conte, ci finisce il ministro dell'Economia: "Le parole del premier sono molto chiare e ci rassicurano, a differenza di Gualtieri".

E chi c'è veramente dietro quel documento-bomba? "In tanti, nel M5s, ci hanno scritto di essere d'accordo, anche se non su tutti i punti. Volevamo uscire solo con i nomi di chi aveva lavorato all' estensione dei punti programmatici, ma non va visto come un manifesto. Ci siamo scritti anche con Alessandro Di Battista mentre redigevamo il documento".

