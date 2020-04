Ignazio Corrao del M5s insulta Salvini e Meloni: "Presi a schiaffoni da Conte, li votano solo gli analfabeti"

13 aprile 2020 a

Una porcheria a Cinque Stelle, quella firmata dall'eurodeputato M5s Ignazio Corrao. Il grillino commentava su Twitter la baracconata di Giuseppe Conte in tv, l'attacco scomposto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni al termine della conferenza stampa per la proroga del lockdown. Ed ecco che Corrao scrive: "La cosa che più ha fatto infuriare Salvini e Meloni non sono gli schiaffoni presi da Conte sulle loro bugie, ma la riapertura delle librerie". Un utente gli rispondeva: "Lo sa che anche a destra c'è gente che legge libri ed ha buona cultura? Lo so sarà difficile da accettare ma è così, ugugale e paro paro come a sinistra". Dunque, Corrao risponde ancora: "Certo, ma mai potrebbero accettare Salvini e Meloni. Loro parlano ad una plateea di analfabeti riempiendoli di menzogne. Chi non lo è non può mai accettarlo". Uno schifo, una vergogna, quella del grillino secondo cui chi vota Lega e Fratelli d'Italia è un analfabeta. Lo screenshot del delirio è stato rilanciato sui social dall'account Lega-Salvini premier, potete vederlo qui sotto:

