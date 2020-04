Giuseppe Conte pensa in grande: la sceneggiata in tv? Tutto pensato per il suo nuovo partito

13 aprile 2020 a

I sondaggi hanno dato alla testa Giuseppe Conte. "Il Coronavirus è il grande stress test per verificare la possibilità di mettere su un nuovo partito", lo dicono tra di loro Pd e M5s sulle vere intenzioni di Conte. D'altronde il premier sta lavorando, sotto la guida di Rocco Casalino maestro della comunicazione di Palazzo Chigi, da settimane alla sua immagine, anche social. Eppure, come spiegano i massimi esperti, in questi momenti i numeri sono labili. Il gradimento in piena emergenza è una conseguenza fisiologica: in tempi di crisi i cittadini si stringono a una figura di spicco. Questo però sembra non preoccupare il presidente del Consiglio. Il lavorìo per il lancio della "lista Conte" è in corso da tempo, almeno questo è quello che sostengono fonti bipartisan.

Fino all'autunno scorso - scrive Il Giornale - gli esperti avevano difficoltà a prevedere le percentuali di un eventuale partito del Presidente. Si andava da un 3 per cento a un 8/9. Adesso la situazione potrebbe essere ben diversa, complice la crisi di un M5s che continua ad arrancare. E così il partito sembra un'ottima idea: "Un partito dei frontman dell'emergenza", con ministri in prima linea come Roberto Speranza e alcuni grillini "democristiani", guidati in Parlamento dal deputato palermitano Giorgio Trizzino.

