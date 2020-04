Giuseppe Conte e l'ospedale a Palazzo Chigi, Lollobrigida: "Dica la verità, potevano essere salvate delle vite"

13 aprile 2020 a

Francesco Lollobrigida contro Giuseppe Conte. Il deputato di Fratelli d'Italia ha infatti pubblicato su Facebook un video davanti a Palazzo Chigi: "Siamo qui per chiedere a Conte se è vero che mentre in Italia si diceva che l'unico virus pericoloso era il razzismo e si spedivano le mascherine in Cina qui si acquistavano le FFP3 e tutto ciò che serve per salvaguardare la salute del presidente del Consiglio e chi lavora con lui. Non c’è nulla di male a preoccuparsi per la propria salute. Ma quello che è grave è che queste informazioni non le abbia condivise col popolo italiano".

L'argomento è ormai noto: secondo quanto denunciato giorni fa dal Tempo, il premier avrebbe acquistato per sè e per chi lavora con lui mascherine, guanti, gel e bombole di ossigeno. Il tutto quando all'Italia intera, medici compresi, mancava l'attrezzatura necessaria. E così il capogruppo meloniano ha già promesso la presentazione di un'interrogazione: "Troppe vite umane perdute, troppi medici e infermieri lasciati soli. Potevano essere salvate delle vite".

