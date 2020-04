Coronavirus, Sara Cunial bloccata dai vigili: "Sono deputata, posso girare". Gita di Pasquetta, multata

13 aprile 2020 a

Pasquetta ad Ostia? Sembrerebbero essere state queste le intenzioni di Sara Cunial, la deputata passata al gruppo misto dopo essere stata espulsa dal Movimento 5 Stelle la scorsa primavera. L’ex grillina si è resa protagonista di un episodio davvero spiacevole e reso ancora più grave dal fatto che le istituzioni per prime dovrebbero dare il buon esempio durante l’emergenza coronavirus. Nonostante le restrizioni, la Cunial è stata beccata sulla via del Mare, nei pressi di Ostia, intorno alle 10 di questa mattina dalla polizia municipale: ha dichiarato di essere in zona per lavoro, qualificandosi come deputata, ma gli agenti hanno ritenuto non credibile la sua giustificazione, visto che anche il Parlamento è chiuso oggi. Non c’erano ragioni tali da motivare uno spostamento non autorizzato, e così la Cunial - già nota in passato soprattutto per le polemiche scatenate da attivista no vax - è stata multata come qualunque altro cittadino che trasgredisce il lockdown.

