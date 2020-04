Vicenza, immigrati a zonzo vengono multati? Insulti, urla e bottigliate ai residenti

09 aprile 2020 a

a

a

Violenza, prepotenza e orrore da Vicenza. Un video che sta facendo indignare la rete, rilanciato anche da Giorgia Meloni. Nelle immagini, si vedono due immigrati dare fuori di testa dopo essere stati sorpresi a zonzo per le strade, insomma erano fuorilegge, non rispettavano le norme contro il coronavirus. Dunque la coppia viene multata e, come detto. dà in escandescenze: urla, insulti, dita puntate, bottiglie di vetro scagliate contro i residenti. E rilanciando il filmato, la leader di Fratelli d'Italia commenta: "A Vicenza due immigrati, sorpresi e multati perché non stavano rispettando norme anti coronavirus, stracciano le multe e lanciano bottiglie contro i residenti - premette -. Ma è possibile che mentre gli italiani rimangono a casa, per il bene di tutti, gli immigrati sono liberi di circolare?", conclude la Meloni.

