DiMartedì, la gaffe di Silvio Berlusconi: come storpia il nome di Giuseppe Conte

Il contesto è quello di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella del 14 aprile. Ad un certo punto, la telefonata in diretta di Silvio Berlusconi, la chiamata in cui il leader di Forza Italia si schiera a favore dell'utilizzo del Mes, ovviamente senza condizionalità. "Rinunciarci sarebbe un clamoroso errore", afferma il Cavaliere. Ma qui non si tratta tanto della presa di posizione politica, quanto del mezzo scivolone in cui incappa Berlusconi parlando di Giuseppe Conte, il premier. O meglio, il premier per caso, tanto che il Cav si confonde e lo chiama "Conti". Come dargli tutti i torti: Giuseppe Conte chi? Se non fosse stato per la sciagurata idea del M5s, del presunto avvocato del popolo probabilmente non avremmo mai saputo nulla...

