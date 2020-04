Mes, Matteo Renzi insulta Salvini e Meloni: "Sovranisti alle vongole pro-Orban, basta barzellette"

15 aprile 2020 a

Matteo Renzi torna a farsi sentire in difesa dell'Europa. Il leader di Italia Viva non ha potuto fare a meno di accusare gli avversari, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, colpevoli di essere contrari al Mes. "Questa barzelletta del Mes deve finire, sono 37 miliardi di euro a condizioni migliori di qualsiasi altro prestito e vanno ai cittadini italiani. Quando grillini e leghisti fanno polemiche su Mes vi stanno prendendo in giro. Nessuno si può permettere di buttare 37 miliardi di euro in questo momento". Peccato però che il Fondo salva-Stati, una volta finita l'emergenza sanitaria legata al coronavirus, potrà imporre al Paese riforme lacrime e sangue al fine di restituire il prestito europeo.

Ma all'ex premier questo importa ben poco: "La ripartenza dell'Italia è permessa, garantita dall'Europa. Senza la Bce saremmo già falliti. Ditelo ai sovranisti alle vongole, Salvini e Meloni, che seguono i deliri ungheresi di Orban. Non c'è ombra di dubbio: la Bce ha salvato l'Italia dal fallimento". Sarà, ma se la Banca Centrale Europea avesse davvero voluto salvarci, avrebbe dato il via libera agli Eurobond.

