Silvio Berlusconi al governo con Giuseppe Conte? Antonio Tajani: "Non sosteniamo l'esecutivo, ma l'Italia. Ora non è il momento di cambi"

Silvio Berlusconi pronto a sostenere Giuseppe Conte. L'ammissione tra le righe arriva dalle parole di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che però tiene a precisare: "Il sostegno non è al governo. È all'Italia". Per Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, c'è bisogno di unità nazionale di intenti, "anteponiamo l'interesse del Paese a quello di partito", così come chiesto da Sergio Mattarella. Un sostegno, quello nei confronti del premier, che si allarga anche al Mes: "Il via libera se si potrà accedere al fondo senza condizionalità e con un tasso zero o comunque molto basso. Perché non dovremmo utilizzare dei soldi che, assieme ad altri, ci saranno utilissimi?".

Insomma, un briciolo di sostegno all'esecutivo, soprattutto per far fronte all'Europa, c'è: "Sì - conferma -, perché cercare di ottenere il massimo dagli strumenti comunitari è fondamentale, per questo non vanno respinti fondi come quello del Mes. Quello che del governo non funziona è la mancanza di piani prestabiliti, le divisioni interne a loro, un decreto come quello liquidità che poi causa problemi: per le banche sarà difficile erogare i fondi previsti, troppa burocrazia, troppe complicazioni". Ciò non toglie che il governo non sia debole e pieno di contraddizioni. "Oggi però siamo ancora nella fase dell'emergenza e un cambio di esecutivo non è all'ordine del giorno. Quando si supererà, vedremo. Non ora".

