Matteo Salvini contro Conte, Giletti lo manda in onda a Non è l'Arena: "Tedeschi, francesi e turchi ci stanno fregando mercato e futuro"

"Ci stanno fregando, Tedeschi, turchi, francesci ci stanno fregando interi pezzi di mercato e di futuro". Matteo Salvini, in un video live su Facebook, attacca Giuseppe Conte e il governo dopo gli annunci su lockdown e Fase 2. E Massimo Giletti, a Non è l'Arena, lo trasmette in diretta.

"Riaprire tutta la filiera del mobile - incalza il leaer della Lega -, gli imprenditori sono disposti a pagare di tgasca loro per garantiresa la sicurezza dei dipendenti. Come si può pensare che bar e ristoranti aspettino fino a giugno? Non una parola sul turismo, il 15% del Pil italiano, di turismo vincono 5 milioni di iitaliani molti dei quali stagionali. Non una parola dal presidente e dal governo. Perché chi può garantire la sicurezza non può riaprire subito? Gli affitti e i mutui non aspettano: tutte chiacchiere".

