Roberto Calderoli smaschera Conte: "Il premier fa visita alla Lombardia solo ora, fuori tempo massimo"

"Udite udite... stasera il premier Conte viene in visita a Bergamo e Brescia? È la prima visita di Conte in Lombardia dall'inizio della pandemia da Covid-19". A puntare il dito contro Giuseppe Conte, che a differenza di Roberto Speranza non ha mai fatto visita alla zona più colpita dal coronavirus, è il senatore della Lega Roberto Calderoli. "Quando c'era la campagna elettorale per l'Umbria organizzava li una seduta del Consiglio dei Ministri per cercare di spostare i voti, quando la Lombardia contava oltre 500 morti al giorno e non bastavano i letti negli ospedali non si è fatto vedere".

La visita del premier a picco contagi ormai terminato suscita parecchia indignazione: "Il suo arrivo è fuori tempo massimo, dato che sono passati più di due mesi dal primo contagio e nel frattempo a Brescia, nella mia provincia sono morte quasi 2.400 persone, così come più di 13.000 in Lombardia. Si tratta di una passerella non solo inutile, ma quasi offensiva", ha fatto eco a Calderoli anche Viviana Beccalossi, bresciana e presidente del Gruppo misto nel consiglio della Lombardia. "La visita - ha continuato lei -, per di più annunciata all'ultimo momento, prevede l'arrivo a Brescia praticamente di notte. Forse il premier ha pudore di mostrarsi a chi ha praticamente ignorato fino ad ora". Altra figuraccia per il presidente del Consiglio e il suo governo.

