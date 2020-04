Fase 2, Pierpaolo Sileri: "Anche gli amici affetti stabili", continua il balletto del governo"

29 aprile 2020 a

Il balletto su "conginuti" ed "affetti stabili" continua. Chi potremo vedere nella cosiddetta Fase 2 dell'emergenza coronavirus? Sul punto più controverso e pasticciato dell'ultimo dpcm di Giuseppe Conte, ora piove la bomba di Pierpaolo Sileri, viceministro grillino alla Salute, il quale spiega che "anche un amico può essere considerato un affetto stabile". Lo ha detto intervistato a Un giorno da pecora, su Radio Rai 1: "Anche un'amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato - ha spiegato Sileri - se è considerato un amico vero e non è una scusa". E chissà come lo si può stabilire... "Serve il buonsenso - riprende -, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un liberi tutti", sottolinea. Eppure, giorno dopo giorno fioccano interpretazioni che allargano la possibilità di incontri. Sileri, a stretto giro, interpellato sulla possibilità che i contagi aumentino dopo l'allentamento del lockdown, aggiunge: "Lo vedremo tra un paio di settimane, ma è molto probabile".

