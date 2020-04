Silvio Berlusconi "controprogramma" Giuseppe Conte: intervista a Mattino 5 alle 10 in punto

30 aprile 2020 a

a

a

La mossa di Silvio Berlusconi. Una zampata a Giuseppe Conte, proprio nei giorni in cui si vocifera su presunti avvicinamenti e ammiccamenti. Che succede? Presto detto: il premier è atteso in aula alla Camera alle 10 per un discorso nel quale cercherà di difendersi dalla grandinata di accuse che gli sono piovute contro dopo la conferenza stampa di domenica sera e il disastroso varo della Fase 2. Un momento cruciale, con le opposizioni che promettono guerra dura e la Lega che, con Matteo Salvini, ha passato l'intera notte all'interno del Parlamento. E il Cav che fa? "Contropogramma", per dirla con gergo televisivo. Berlusconi infatti sarà ospite di Mattino 5, il programma del mattino di Canale 5, esattamente alle 10 in punto. Un messaggio a Giuseppe Conte? Chissà...

"A chi dobbiamo dare quei soldi?". Lo sfogo di Sgarbi: "Berlusconi ha torto e ragione. Ma..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.