Non è l'arena, Daniela Santanchè contro Alessandra Moretti: "Fate crepare le famiglie di fame"

04 maggio 2020 a

a

a

Tutta la furia di Daniela Santanchè contro Alessandra Moretti. Il contesto è quello di Non è l'arena, la trasmissione di Massimo Giletti in onda su La7, la puntata è quella di domenica 3 maggio. Si parlava di coronavirus, Fase 2 ed aiuti economici da parte dell'Unione europea. E la piddina, ovviamente, difendeva a spada tratta Bruxelles. Difesa che ha fatto scattare la pitonessa di Fratelli d'Italia, che ha speso parole di fuoco contro la collega: "Abbiamo la casacca della nazionale, siamo l'Italia, ma quando sento dire che l'Europa fa tutto bene... io faccio un baffo all'Europa". Dunque, il più pesante degli affondi: "Fate crepare le famiglie, non c'è una lira", attacca la Santanchè. Moretti annichilita.

"Questa sera, alle 20.30...". Agguato di Daniela Santanchè a Lilli Gruber? Spunta il tricolore: più di un sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.