Fase 2, Giuseppe Conte si gioca tutto in tre settimane: "Se va male, il premier salta"

Giuseppe Conte si gioca tutto in tre settimane. Con l’inizio della fase 2 il premier si trova dinanzi ad una doppia sfida: tenere sotto controllo i contagi e far ripartire il Paese. Lo scrive La Repubblica, che cita uno dei ministri più vicini al presidente del Consiglio per riassumere la situazione in una frase: “Se va male, Conte salta”. Se la fase 2 dovesse malauguratamente risultare un disastro, soprattutto dal punto di vista economico, il premier “perderà popolarità. E se perde popolarità è finito”.

Per ora i sondaggi sono poco chiari: la forbice del gradimento di Conte è troppo ampia, le rilevazioni variano a seconda dell’istituto tra il 40 e addirittura il 70%. Il sondaggio di Demos per Repubblica dà il premier al 64%, sette punti in meno rispetto a marzo, ma abbastanza alto da essere ancora sostenuto dalla maggioranza giallorossa. Il paradosso è che più scende la fiducia degli italiani in Conte, più cresce l’appoggio di Pd e M5S, che sono ben felici di delegare la gestione della fase 2, piena di insidie, al premier: nel caso in cui qualcosa dovesse andar storto (leggasi ritorno al lockdown, che per altro non è ancora realmente finito), a rimetterci il posto sarà soltanto Conte.

