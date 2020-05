Decreto aprile slitta a giugno? Retroscena: tensione nel governo, "errore di calcolo dell'Inps"

04 maggio 2020 a

La copertura è corta e la maggioranza continua a litigare sul decreto aprile, che dovrebbe arrivare a maggio ma rischia addirittura di slittare a giugno. Lo scrive il Messaggero, che ha raccolto delle indiscrezioni sull’incontro tra Giuseppe Conte e il ministro Roberto Gualtieri e poi sulla successiva riunione con i capidelegazione della maggioranza. Il vertice non è stato risolutivo, anzi la tensione è stata altissima. Secondo alcune fonti, sarebbe saltato fuori un errore di calcolo dell’Inps sui fondi per la cassa integrazione: mancherebbero 7 miliardi.

In più pesano le diverse posizioni sui grandi temi, soprattutto sul reddito di emergenza e sulla partecipazione dello Stato nelle imprese. Italia Viva è sul piede di guerra: non solo ha contestato lo strumento economico assistenziale, ma è salita sulle barricate anche sul meccanismo degli aiuti alle imprese. Un progetto definito ‘statalista’ che, secondo Il Messaggero, prevede l’ingresso dello Stato nel capitale delle aziende di medie dimensioni e poi l’uscita dopo un numero definito di anni a un prezzo scontato se l’imprenditore si è comportato bene. L’accordo di massima è stato trovato sulla ripartizione dei 55 miliardi previsti dalla manovra di maggio: solo il prolungamento della cassa integrazione per altre 18 settimane costerà 14 miliardi, mentre il reddito di emergenza sarà finanziato con 1.5 miliardi.

