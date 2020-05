Claudio Cerasa, la foto: "Ecco il Parlamento adesso". Aula gremita, e il distanziamento sociale?

06 maggio 2020 a

E il distanziamento sociale? È andato con discreta evidenza a farsi benedire. Si parla della foto rilanciata da Claudio Cerasa, direttore del Foglio, su Twitter nella mattinata di mercoledì 6 maggio. Ecco il Parlamento gremito, tutti ai loro posti, certo con mascherina ma a distanze ridottissime l'uno dall'altro, nonostante le disposizioni di prevenzione dal coronavirus. Come è possibile? Cerasa offre una doppia interpretazione: "Di fronte a questa foto, scattata in questo istante, due reazioni possibili. La prima: vergogna, i deputati non rispettano il distanziamento. La seconda: vergogna, in nome della lotta contro i privilegi (tutti in Aula!!) il Parlamento è stato messo a rischio. Io scelgo la seconda". Ognuno faccia la sua scelta...

