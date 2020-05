Teresa Bellanova contro Nunzia Catalfo: "Immigrati regolarizzati un mese? Insulto alla dignità delle persone"

07 maggio 2020 a

Continuano a volare stracci nel governo. Sul piede di guerra Teresa Bellanova per la questione della sanatoria degli immigrati. Dopo gli attacchi e le minacce di dimissioni della viglia, la ministra dell'Agricoltura di Italia Viva torna a cannoneggiare contro la grillina Nunzia Catalfo, che ha proposto la regolarizzazione dei migranti per un solo mese: "Un insulto alla dignità delle persone", tuona la Bellanova ospite in collegamento a Omnibus su La7. E ancora, rincara: "Si scenda dai salotti". Lo scontro, insomma, è totale. E ad ora sembra irrisolvibile: una grana sulla quale Giuseppe Conte potrebbe anche saltare.

