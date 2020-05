Silvio Berlusconi contro Matteo Renzi: "Gli italiani muoiono, non ho tempo per i giochi di palazzo di chi cerca visibilità"

07 maggio 2020 a

"Molte persone ancora soffrono e muoiono negli ospedali e noi, di fronte a tutto questo, discutiamo delle tattiche di Matteo Renzi o di qualche altro leader politico in cerca di visibilità?". Silvio Berlusconi in un'intervista ad Affaritaliani..it, non è tenero con il leader di Italia Viva con cui, secondo vari retroscena, starebbe trattando per far cadere Giuseppe Conte. "Non ho molto tempo per occuparmi di giochi di palazzo - spiega il fondatore di Forza Italia -. Comunque se si verificassero delle condizioni per un cambiamento, le valuteremo prima di tutto con i nostri alleati".

"Che la formula politica che sostiene il governo Conte sia precaria è un fatto sotto gli occhi di tutti - prosegue Berlusconi -: se la politica funzionasse secondo le categorie della logica che si applica nella vita reale, non sarebbe mai nemmeno dovuta nascere. Questa maggioranza mette insieme, come del resto quella che l'ha preceduta, forze che si erano combattute aspramente fino al giorno prima. Purtroppo questo esecutivo continua una triste tradizione, quella dei governi costituzionalmente legittimi ma non scelti dagli italiani. L'ultimo governo espressione di una maggioranza uscita dalle urne elettorali è stato il nostro, nel 2008. Sono passati 12 anni". "Poiché questo governo è nato da un patto di potere, immagino che proveranno ad andare avanti il più a lungo possibile, nonostante tutto. Spero tuttavia che di fronte alla gravità della situazione del Paese e alla necessità di risposte all'altezza, si creino in Parlamento le condizioni per una svolta. Però questo è un discorso ancora prematuro", ha concluso l'ex premier.

