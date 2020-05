Sergio Mattarella ferma la crisi di governo ma cede a Matteo Renzi? Le voci sul rimpasto

08 maggio 2020 a

a

a

Giuseppe Conte ha attenuato i toni contro Matteo Renzi e Italia viva, dopo aver capito che Sergio Mattarella è pronto a sbarrare la strada a qualsiasi altra alchimia di governo e, in caso di crisi, a riporterà gli italiani al voto. Il messaggio è diventato ancora più chiaro per Conte nel corso di un confronto diretto con il Capo dello Stato. Lo scrive la Stampa. E allora, costretti a restare assieme, Conte e Italia Viva devono definire le condizioni di una pace più duratura.







Il premier è pronto a offrire aperture sui programmi, ma all' incontro si evoca anche un orizzonte di verifica sulla componente di Iv al governo. Un' ipotesi di rimpasto che resta sullo sfondo. Prima i renziani vogliono le prove di una vera disponibilità, soprattutto sull'economia, Resta la spinosa questione della giustizia. Il premier chiede di fermare gli attacchi al ministro Alfonso Bonafede alle prese con i boss mafiosi scarcerati per il coronavirus e nel pieno della bufera scatenata dalle accuse del pm Nino Di Matteo. In cambio i renziani vogliono una concessione sulla prescrizione ma assicurano che non c' è mai stata una reale intenzione di votare la mozione di sfiducia al Guardasigilli presentata dalla Lega. Che, però, potrebbe inevitabilmente finire dentro al giro di vite, al rimpasto insomma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.