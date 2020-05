Che tempo che fa, Giorgia Meloni durissima con Bonafede: "Gravissimo piegarsi ai boss, una follia"

11 maggio 2020 a

A Che tempo che fa di domenica 10 maggio, il programma di Fabio Fazio su Rai 2, nell'intervista di Giorgia Meloni c'è spazio anche per un attacco frontale ad Alfonso Bonafede, il ministro della Giustizia nella bufera per due ragioni: le parole di Nino Di Matteo sulla sua nomina sfumata al Dap e la scarcerazione dei boss mafiosi a causa del coronaviurs. Due disastri che la leader di Fratelli d'Italia commenta con toni durissimi: "Io credo che sia gravissimo che lo Stato invece di dare punizioni esemplari si sia piegato a quello che volevano i boss - premette -. Non so perché il ministro Bonafaede abbia fatto una cosa così folle", conclude tranchant Giorgia Meloni.

