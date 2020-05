Teresa Bellanova in lacrime, Matteo Salvini: "Non commuovi nessuno"

14 maggio 2020 a

Le lacrime di Teresa Bellanova per la sanatoria degli immigrati scatenano anche Matteo Salvini, che passa all'attacco senza fare sconti: "Con tutto il rispetto per i poveri immigrati” da regolarizzare, da ministri della Repubblica italiana ci si aspetterebbe impegno, sofferenza e lacrime per aiutare altri cittadini italiani. La Lega darà battaglia dentro e fuori il Parlamento, ve lo garantisco", premette il leader della Lega su Twitter. E ancora: "Le lacrime della Bellanova per gli immigrati ricordano il precedente pianto di una ministra... quello della signora Fornero. Piangeva mentre fregava milioni di pensionati e di italiani". Dunque, la bordata finale: "Le lacrime della Bellanova per i poveri immigrati, con tanti saluti ai milioni di italiani disoccupati, non commuovono nessuno", conclude Matteo Salvini.

