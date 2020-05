Sondaggio Masia per Agorà, Meloni e Di Maio si spartiscono i voti (virtuali) persi da Salvini: le cifre

14 maggio 2020 a

Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle si dividono equamente i voti virtuali persi dalla Lega. È quanto emerge dal sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, che dà conto delle intenzioni di voto aggiornate al 14 maggio. Ovviamente una premessa è d’obbligo: come per tutte le altre rilevazioni va tenuto in considerazione il dato degli astenuti, che è del 42,3% in questo caso. Una percentuale elevatissima, quasi un intervistato su due non si è espresso, e quindi i dati che ne escono fuori sui partiti sono più che altro indicativi ma non possono corrispondere alla realtà. Pur perdendo lo 0,6 rispetto alla settimana scorsa, quello di Matteo Salvini resta comunque il primo partito in Italia con il 27,3%. Molto più staccato il Pd, che rimane stabile al 20,8%. Crescono di 0,3 a testa il M5S e FdI, che ormai si marcano stretto: i grillini sono al 15,4% - e probabilmente devono ringraziare Luigi Di Maio che sta riacquistando un po’ di slancio - mentre il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 14,2%. Leggera crescita anche per Forza Italia (6,6%, +0,2 in una settimana), mentre Italia Viva resta ferma al 5%.

